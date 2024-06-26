Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:04, 26 июня 2024Мир

В МИД России допустили военно-технический ответ на действия США после атаки на Севастополь

Рябков допустил военно-технический ответ РФ на действия США после Севастополя

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Москва не исключают военно-технического ответа на действия США после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — таким образом заместитель главы МИД ответил на вопрос, может ли возможный ответ России на удар по Севастополю включать меры военно-технического характера.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет американского производства ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По официальным данным, пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

В Пентагоне заявили, что пляж не был целью ракетного удара со стороны Киева. При этом в ведомстве подчеркнули, что Украина сама решает, куда наносить удары.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Ярый критик России, трудоголик, бездетный холостяк. Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте?

      В Москве сообщили о старте нового проекта по развитию карьеры

      Раскрыта причина административного ареста экс-главы Сергокалинского района Дагестана

      СКР установил факты вербовки в ряды ВСУ более трех тысяч наемников

      Власти оценили поступления от повышенной ставки НДФЛ в 2024 году

      Актер из «9 роты» раскрыл свое отношение к поездкам звезд в зону СВО

      На Украине заявили о нехватке денег для восстановления энергетики

      Лещенко вспомнил о службе в Германии с Элвисом Пресли

      Названа возможная причина разговора нового министра обороны России с главой Пентагона

      Лидера «Левого фронта» оставили под стражей по делу об оправдании терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше