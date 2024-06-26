В МИД России допустили военно-технический ответ на действия США после атаки на Севастополь

Рябков допустил военно-технический ответ РФ на действия США после Севастополя

Москва не исключают военно-технического ответа на действия США после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — таким образом заместитель главы МИД ответил на вопрос, может ли возможный ответ России на удар по Севастополю включать меры военно-технического характера.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет американского производства ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По официальным данным, пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

В Пентагоне заявили, что пляж не был целью ракетного удара со стороны Киева. При этом в ведомстве подчеркнули, что Украина сама решает, куда наносить удары.