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20:13, 26 июня 2024Спорт

Рекордсмен Книги Гиннесса назвал способ накачать пресс дома за 30 дней

Фото: «Дикий Лось» / YouTube

Многократный чемпион Республики Беларусь по Street Workout, двукратный рекордсмен Книги Гиннесса Евгений Лось назвал способ накачать пресс дома за 30 дней. Его слова приводит Men Today.

Для начала Лось рекомендовал выполнить подъем с касанием носков. Для этого нужно лечь на пол, поставив ноги согнутыми в коленях. Затем необходимо согнуться, отрывая спину от пола, после чего завести руки за колени и коснуться пальцами рук кончиков пальцев ног.

Следующими упражнением эксперт назвал подъем ровных ног, разные варианты скручиваний и планку. Последним стало упражнение «пловец». Для его выполнения нужно лечь на пол, руки положив под ягодицы, а ноги держа прямо. Далее следует поочередно поднимать ноги вверх, имитируя движения ног во время плавания.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Юрпалова предложила вариант комплекса для избавления от живота за 10 минут в день. Она посоветовала делать отжимания в боковой планке (по 10 раз на каждую сторону), русские твисты (20 повторов) и ножницы в воздухе (30 повторов).

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      Анастасия Борисова
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