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04:04, 26 июня 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о побеге нового командующего ВСУ из Мариуполя

Рогов: новый командующий ВСУ Гнатов бежал из Мариуполя под видом беженца
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Новый командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Андрей Гнатов в 2022 году бежал из Мариуполя под видом беженца. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. Это яркий пример украинского вояки — боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — рассказал Рогов.

Гнатов был назначен командующим Объединенными силами ВСУ 24 июня.

Ранее сообщалось, что Гнатов в свое время рассматривался кандидатом на руководящие должности в ВСУ после увольнения главнокомандующего Валерия Залужного, но назначения не получил. В России он заочно приговорен к 28 годам колонии строгого режима за обстрел населенных пунктов в ДНР в 2019 году.

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