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14:17, 26 июня 2024Ценности

Россиянкам раскрыли самые трендовые вещи лета 2024 года

Архитектурные туфли и бохо-ремни стали трендом летом 2024 года

Фото: PxHere

Старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова раскрыла самые трендовые вещи лета 2024 года. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала россиянок обратить внимание на архитектурные туфли. «Здесь и круглые смелые формы, и острые углы, и искаженные пропорции, и эксперименты с фактурой. Носить необычную обувь сейчас рекомендуют не с базовой одеждой, а наоборот, с подчеркнуто элегантной или вечерней», — уточнила она.

Кроме того, из-за возвращения в моду стиля Y2K (year 2000) актуальность обрели яркие очки с желтыми линзами, заявила собеседница издания. По словам Мануковой, трендовыми стали и аксессуары в стиле бохо, в том числе ремни. «Акцентный аксессуар можно носить с любимыми джинсами. Необязательны в данном случае и казаки — белоснежные кеды или балетки будут тоже уместны», — пояснила специалистка.

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Редактор моды добавила, что популярность также обрели крупное золотое колье, клатчи и заколки.

В мае стилист Александр Рогов рекомендовал россиянкам носить одежду задом наперед. Эксперт проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник.

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      Майя Пономаренко
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