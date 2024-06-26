Российские школьницы пожаловались на домогательства мужчины в форме МЧС

Ngs24.ru: в Сосновоборске школьницы пожаловались на домогательства эмчеэсовца

В городе Сосновоборск Красноярского края школьницы пожаловались в соцсетях на домогательства мужчины в форме сотрудника МЧС. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

Как выяснило издание, в одном из пабликов во «ВКонтакте» россиянин, которому на вид около 26 лет, предлагал интимные услуги ученицам. С некоторыми девушками он хотел встретиться один на один.

Одна из жительниц Красноярского края, ознакомившись с постом о домогательствах несовершеннолетних, вспомнила, что этот же человек писал ей развратные сообщения и склонял к близости, несмотря на то, что она в тот момент была беременна.

По данному факту организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 23-летнего иностранца, который домогался двух купающихся в озере школьниц.