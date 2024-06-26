Сборная Аргентины первой вышла в 1/4 финала Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу обыграла Чили в матче второго тура группового этапа Кубка Америки-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в ночь на среду, 26 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. В составе победителей единственный мяч на 88-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Лионель Месси вышел в стартовом составе и провел весь матч.
Аргентина первой вышла в 1/4 финала соревнований. Команда в двух турах набрала шесть очков.
В заключительном матче группового этапа Аргентина 30 июня сыграет с Перу. Сборная Чили, которая набрала одно очко, в тот же день встретится с Канадой.