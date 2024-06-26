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09:22, 26 июня 2024Спорт

Сборная Аргентины первой вышла в 1/4 финала Кубка Америки

Сборная Аргентины первой вышла в 1/4 финала Кубка Америки по футболу

Фото: Vincent Carchietta / USA TODAY Sports / Reuters

Сборная Аргентины по футболу обыграла Чили в матче второго тура группового этапа Кубка Америки-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 26 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. В составе победителей единственный мяч на 88-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Лионель Месси вышел в стартовом составе и провел весь матч.

Аргентина первой вышла в 1/4 финала соревнований. Команда в двух турах набрала шесть очков.

В заключительном матче группового этапа Аргентина 30 июня сыграет с Перу. Сборная Чили, которая набрала одно очко, в тот же день встретится с Канадой.

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      Алексей Гусев
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