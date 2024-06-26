Сборная Украины вылетела с чемпионата Европы по футболу

Сборная Украины заняла последнее место в группе и вылетела с чемпионата Европы

Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Бельгии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «МХП-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, Украина заняла последнее место в группе Е, набрав четыре очка, и вылетела с Евро-2024. В 1/8 финала турнира вышли команды Румынии и Бельгии. Словакия сохраняет шансы на выход из группы, ожидая результатов всех матчей.

Матчи 1/8 финала турнира пройдут 29 и 30 июня. Они начнутся в 19:00 и 21:00 по московскому времени.