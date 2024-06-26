Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словакия
1:1
Завершен
Румыния
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 3-й тур
Украина
0:0
Завершен
Бельгия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 3-й тур
Грузия
Сегодня
22:00 (Мск)
Португалия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа F. 3-й тур
Чехия
Сегодня
22:00 (Мск)
Турция
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа F. 3-й тур
Эквадор
Завтра
01:00 (Мск)
Ямайка
Кубок Америки — 2024|Группа B. 2-й тур
Венесуэла
Завтра
04:00 (Мск)
Мексика
Кубок Америки — 2024|Группа B. 2-й тур
20:57, 26 июня 2024Спорт

Сборная Украины вылетела с чемпионата Европы по футболу

Сборная Украины заняла последнее место в группе и вылетела с чемпионата Европы

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Бельгии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «МХП-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, Украина заняла последнее место в группе Е, набрав четыре очка, и вылетела с Евро-2024. В 1/8 финала турнира вышли команды Румынии и Бельгии. Словакия сохраняет шансы на выход из группы, ожидая результатов всех матчей.

Матчи 1/8 финала турнира пройдут 29 и 30 июня. Они начнутся в 19:00 и 21:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      70 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в районе Коми

      Непорочно зачавший «самец» змеи родил 14 змеенышей

      Врач раскрыла главные секреты женского здоровья

      Известный российский актер рассказал о месяце жизни на вокзале

      Герой России получил 11 лет колонии за убийство девушки и лишился звания. Он настаивает на невиновности

      В Госдуме высказались о сходе поезда с рельсов в Коми из-за подмыва почвы

      Сборная Украины вылетела с чемпионата Европы по футболу

      Румыния возглавила группу и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

      Экс-ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева заочно арестована на два месяца

      В ЦБ назвали условие гибели российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше