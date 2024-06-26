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14:31, 26 июня 2024Из жизни

Кладоискатели подняли сокровища с затонувших испанских парусников

Во Флориде нашли серебро с испанских парусников, затонувших в 1715 году

Кадр: cbsnews.com

В американском штате Флорида группа кладоискателей сумела поднять 214 серебряных монет и другие ценности с парусников, затонувших 300 лет назад. Об этом сообщает CBS News.

В 1715 году корабли испанского флота, вывозившего в Европу золото, серебро и драгоценные камни, попали в сильный шторм. 11 судов пошли ко дну. Спустя столетия их обломки нашли, однако поднять груз сразу не удалось.

Кладоискатели, решившие попытать удачу в местах, где затонули корабли, до сих пор находят золото и серебро. Кроме того, иногда волны выносят сокровища на берег. Законы штата Флорида требуют отдавать 20 процентов находок государственным музеям. Остатком можно распоряжаться по своему усмотрению.

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Стоимость 214 монет, найденных на этот раз, составляет от сотен тысяч до миллионов долларов. Для сравнения, стоимость 350 золотых монет, найденных в том же месте в 2015 году, оценивалась в 4,5 миллиона долларов (около 400 миллионов рублей). В том же году другой кладоискатель нашел на затонувших испанских парусниках артефакты на миллион долларов (88 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что колумбийские власти отправили экспедицию к затонувшему паруснику «Сан-Хосе», который вез сокровища стоимостью 20 миллиардов долларов. Власти страны собирались вложить в проект около 4,5 миллиона долларов.

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      Олег Парамонов
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