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15:09, 26 июня 2024Силовые структуры

СК предложил признавать правонарушителей преступниками даже после смерти

СК: совершивших преступления против мира нужно признавать виновными после смерти
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России предложил внести изменения в законодательство, чтобы людей, совершивших преступления против мира и безопасности, можно было признавать преступниками даже после их смерти. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Александр Федоров на сессии «Правовая защита национальных интересов Российской Федерации в условиях трансформации миропорядка» на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

По словам Федорова, это важная составляющая обеспечения национальной безопасности, сохранения исторической правды, борьбы с героизацией нацизма и неонацизма в целом.

Ранее СК установил факты вербовки более трех тысяч наемников из более чем 70 государств в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

26 июня суд в Ростове-на-Дону заочно осудил пятерых иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Среди них оказались граждане Великобритании (Джон Хардинг, Эндрю Хилл, Дилан Хили), Швеции (Матиас Густавссон) и Хорватии (Векослав Пребег).

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      Олеся Мицкевич
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