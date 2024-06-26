Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:16, 26 июня 2024Интернет и СМИ

Сообщение о потерявшем память военном в госпитале Казани оказалось недостоверным

Сообщение о контуженном бойце в Казанском военном госпитале не подтвердилось
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Распространившееся в соцсетях и мессенджерах сообщение о поиске родственников военного, который потерял память и находится в Казанском госпитале, оказалось недостоверным.

На опубликованном фото — мужчина в больничной палате. Утверждается, что он лежит в Казанском военном госпитале, лишился правой руки и потерял память. На самом деле на показанном снимке — украинец, пациент одной из киевских больниц, который воевал против Донбасса с 2014 года. Его фото изначально было размещено в репортаже польского журналиста Гжегожа Майевского от 16 августа 2015 года. «На фото люди, которые лечились у нас. Те с тяжелыми ранениями вернулись домой. Остальные после выздоровления снова отправились на фронт», — рассказала журналисту волонтер с Украины, помогавшая в госпитале.

В сети регулярно появляются посты с призывом помочь найти без вести пропавшего человека. Зачастую в подобных сообщениях идет речь о бойцах СВО. Также для создания фейков уже неоднократно использовались фото украинских военных. В 2022 году в соцсетях утверждалось, что в том же Казанском военном госпитале лечится участник специальной военной операции, потерявший память. В 2023 году массово распространились сообщения о том, что в госпитале Донецка находится потерявший память мужчина, эта информация не подтвердилась. В том же году тиражировался фейк о том, что в московском госпитале имени Бурденко лежат три участника спецоперации, потерявшие память. Сообщалось, что они находятся в 56-м отделении реанимации, но такого в госпитале нет — оно входит в Центр анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Ярый критик России, трудоголик, бездетный холостяк. Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте?

      СКР установил факты вербовки в ряды ВСУ более трех тысяч наемников

      Власти оценили поступления от повышенной ставки НДФЛ в 2024 году

      Актер из «9 роты» раскрыл свое отношение к поездкам звезд в зону СВО

      На Украине заявили о нехватке денег для восстановления энергетики

      Лещенко вспомнил о службе в Германии с Элвисом Пресли

      Названа возможная причина разговора нового министра обороны России с главой Пентагона

      В Москве сообщили о старте нового проекта по развитию карьеры

      Лидера «Левого фронта» оставили под стражей по делу об оправдании терроризма

      Подорожание малины и клубники в России объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше