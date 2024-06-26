Сообщение о потерявшем память военном в госпитале Казани оказалось недостоверным

Сообщение о контуженном бойце в Казанском военном госпитале не подтвердилось

Распространившееся в соцсетях и мессенджерах сообщение о поиске родственников военного, который потерял память и находится в Казанском госпитале, оказалось недостоверным.

На опубликованном фото — мужчина в больничной палате. Утверждается, что он лежит в Казанском военном госпитале, лишился правой руки и потерял память. На самом деле на показанном снимке — украинец, пациент одной из киевских больниц, который воевал против Донбасса с 2014 года. Его фото изначально было размещено в репортаже польского журналиста Гжегожа Майевского от 16 августа 2015 года. «На фото люди, которые лечились у нас. Те с тяжелыми ранениями вернулись домой. Остальные после выздоровления снова отправились на фронт», — рассказала журналисту волонтер с Украины, помогавшая в госпитале.

В сети регулярно появляются посты с призывом помочь найти без вести пропавшего человека. Зачастую в подобных сообщениях идет речь о бойцах СВО. Также для создания фейков уже неоднократно использовались фото украинских военных. В 2022 году в соцсетях утверждалось, что в том же Казанском военном госпитале лечится участник специальной военной операции, потерявший память. В 2023 году массово распространились сообщения о том, что в госпитале Донецка находится потерявший память мужчина, эта информация не подтвердилась. В том же году тиражировался фейк о том, что в московском госпитале имени Бурденко лежат три участника спецоперации, потерявшие память. Сообщалось, что они находятся в 56-м отделении реанимации, но такого в госпитале нет — оно входит в Центр анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».