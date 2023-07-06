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18:33, 6 июля 2023Интернет и СМИ

Сообщение о потерявшем память военном из Дагестана не нашло подтверждения

Сообщение о потерявшем память военном из Дагестана в госпитале ДНР не нашло подтверждения

Фото: РИА Новости

В мессенджерах и соцсетях в конце мая массово распространились сообщения о том, что в госпитале Донецка находится потерявший память мужчина. Данная информация не нашла подтверждения в официальных источниках.

Один из подобных постов был опубликован в «Одноклассниках». В записи сказано, что молодой человек, которому на вид 20 лет, поступил в медицинское учреждение с фронта. По некоторым данным, он якобы является уроженцем Дагестана. Также утверждается, что он не разговаривает, но откликается на имя Валерий. К посту прикреплена фотография мужчины со ссадинами на лбу и носу.

При этом в тексте тиражируемого сообщения пользователей активно призывают к поискам семьи военного. «Может кто узнает и мы сможем помочь парню найти родственников. Просьба раскидать информацию по знакомым», — говорится в нем (пунктуация автора сохранена).

В то же время никаких официальных комментариев от органов власти или общественных организаций Дагестана по данному поводу не поступало. Местные издания также не отреагировали на ситуацию.

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Аналогичные сообщения, дополненные другими деталями и фотографиями раненых военнослужащих, распространялись в сети и ранее — в частности, в октябре прошлого года. Тогда утверждалось, что в Казанском военном госпитале лежит участник спецоперации, потерявший память. В действительности на фото был запечатлен украинский военный, получивший ранение в 2015 году в ходе конфликта в Донбассе. Кроме того, в январе текущего года пользователям сети предлагали принять участие в поисках родных и близких сразу трех потерявших память бойцов СВО, якобы находящихся в московском госпитале имени Бурденко. Впоследствии данные сведения были опровергнуты.

Telegram-канал «Война с фейками» отмечал, что рассылка подобных сообщений преследует сразу несколько целей: нагнетание паники среди жен и матерей военнослужащих, сбор личных данных военных, а также «телефонный терроризм» против медицинских учреждений Минобороны.

Сообщения о потерявшем память бойце из Дагестана получили распространение преимущественно в соцсетях и мессенджерах. Крупные СМИ данный инфоповод проигнорировали.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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