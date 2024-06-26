Тарасова ответила назвавшему показ Евро-2024 в России предательством Фетисову

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею и депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, который назвал показ матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года в России предательством. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
Тарасова заявила, что не согласна с Фетисовым. «Мы говорим, что в России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой», — посчитала она, добавив, что в свободное время люди вольны смотреть, что захотят.
Ранее Фетисов в интервью Regnum назвал предательством трансляцию матчей Евро-2024 в России. Он подчеркнул, что не смотрит никакие международные соревнования.
Чемпионат Европы по футболу проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть турнира.