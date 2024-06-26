Украина начала выпуск систем разминирования

Украина начала выпуск хорватских систем разминирования DOK-ING MV-10

Украина объявила о начале выпуска хорватских систем разминирования DOK-ING MV-10. Сборкой и частичным производством роботизированного комплекса занимается компания A3Tech, которая получила сертификат соответствия. Об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что первый образец MV-10 уже передали саперам. Компания A3tech отвечает за производство до 40 процентов компонентов кузова машины, а к концу года этот показатель планируют довести до 100 процентов. Как пишет издание, A3tech намерена выпускать до 60 экземпляров MV-10 в год.

Гусеничная машина с дистанционным управлением способна расчистить до трех тысяч квадратных метров территории в час. MV-10 получила бойковый трал и плуг для траления мин на глубине до 60 сантиметров. Также машина может работать с катковым тралом.

В апреле в «Ростехе» сообщили, что российская машина гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель» получила новый трал, который позволит ей бороться с противопехотными фугасными минами ПФМ-1 «Лепесток».