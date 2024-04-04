Российский робот-сапер сможет бороться с «Лепестками»

Робот-сапер «Шмель» получил трал для эффективной борьбы с минами «Лепесток»

Российская машина гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель», которая получила новый трал, сможет бороться с противопехотными фугасными минами ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

«Робота-сапера оснастили новым усовершенствованным компактным тралом, который упрощает транспортировку машины и позволяет более эффективно обезвреживать противопехотные мины, в том числе малогабаритные "Лепестки"», — говорится в сообщении.

Новый трал отличается уменьшенными размерами и весом, что позволяет транспортировать машину в собранном виде в кузове обычного грузовика. Изделие получило бойки, которые предназначены для нейтрализации небольших противопехотных мин.

В «Ростехе» отметили, что подобная техника особенно востребована в новых регионах, где противник использует против мирного населения малозаметные мины «Лепесток» и проводятся интенсивные работы по гуманитарному разминированию. Обновленную МГР-4 впервые продемонстрировали на выставке «Экспотехностраж».

В октябре в проекте «Ростеха» «Наш Краш» рассказали, что МГР-4 способна выдержать минимум два подрыва мин мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Дальность действия сигнала управления машиной составляет 1000 метров.