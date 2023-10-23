В «Ростехе» рассказали о возможностях робота-сапера «Шмель»

«Ростех»: робот-сапер МГР-4 «Шмель» способен выдержать подрывы на минах

Робот-сапер МГР-4 «Шмель» способен выдержать минимум два подрыва мин мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. О возможностях машины рассказали в проекте «Ростеха» «Наш Краш», который опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

Машина в ролике выдержала подрыв взрывчатки массой 75 граммов под тралом. После этого массу взрывчатого вещества увеличили до 200 граммов, в результате чего машина потеряла один из молотков цепного трала. Еще 200 граммов взрывчатки установили под гусеницей. После подрыва машина потеряла один грунтозацеп, но трак не разорвался.

Также в ходе испытаний смоделировали ситуацию, в которой машина, потерявшая одну гусеницу, застряла в грунте. В этом случае ее извлекли при помощи стандартной лебедки.

Созданная специалистами ВНИИ «Сигнал» и Ковровского электромеханического завода (входят в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») машина гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель» разработана на базе мини-погрузчика ANT-1000. Дистанционно управляемая машина предназначена для очистки территорий от противопехотных мин. Дальность действия сигнала управления составляет 1000 метров.

В августе заместитель исполнительного директора по гражданской продукции Ковровского электромеханического завода Игорь Тупицын сообщил, что улучшенная версия российского робота-сапера МГР-4 «Шмель» получила облегченный планшет управления вместо тяжелого ранца.

В том же месяце первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что роботов-саперов «Шмель» направят в новые регионы России.