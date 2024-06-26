Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:43, 26 июня 2024Из жизни

Упавший замертво в казино мужчина придет за многомиллионным выигрышем

В Сингапуре переживший инфаркт в казино мужчина решил забрать выигрыш

Фото: Bobby Yip / Reuters

В Сингапуре мужчина, сорвавший в казино джекпот и упавший замертво, оказался жив и решил забрать многомиллионный выигрыш. Об этом пишет The Sun.

Игрок проводил время в казино Marina Bay Sands Casino, когда выиграл четыре миллиона сингапурских долларов (почти 258 миллионов рублей). Счастливчик так разволновался от радости, что у него случился инфаркт. Ему пытались помочь сотрудники казино и прибывшие врачи.

Материалы по теме:
Сыграли по-крупному Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Сыграли по-крупномуОни украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
4 августа 2018
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Ранее утверждалось, что медикам не удалось реанимировать мужчину. Однако позже выяснилось, что это не так: игрока все же смогли спасти. Теперь мужчина восстанавливается после пережитого в больнице. Как только его выпишут, он придет за выигранными деньгами.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве священника выгнали из казино, после того как он выиграл эквивалентную 30 тысячам долларов США сумму. Мужчина объяснил свой выигрыш помощью Бога.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе

      Глава Коми вылетел на место аварии под Интой

      Совбез ООН назвал теракт в Дагестане гнусным и трусливым

      Лидеры ЕС решили обсудить Грузию

      Россиян предостерегли от нескольких опасных летом продуктов

      Экс-директора российского центра занятости осудили на шесть лет за взятку сотруднику ФСБ

      Пять человек пострадали при сходе пассажирского поезда с путей в российском регионе

      Появились кадры с места крушения пассажирского поезда в Коми

      Женщина решила вырастить из дочери ведьму

      Нурмагомедов сделал новое заявление о терактах в Дагестане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше