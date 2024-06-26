Упавший замертво в казино мужчина придет за многомиллионным выигрышем

В Сингапуре переживший инфаркт в казино мужчина решил забрать выигрыш

В Сингапуре мужчина, сорвавший в казино джекпот и упавший замертво, оказался жив и решил забрать многомиллионный выигрыш. Об этом пишет The Sun.

Игрок проводил время в казино Marina Bay Sands Casino, когда выиграл четыре миллиона сингапурских долларов (почти 258 миллионов рублей). Счастливчик так разволновался от радости, что у него случился инфаркт. Ему пытались помочь сотрудники казино и прибывшие врачи.

Ранее утверждалось, что медикам не удалось реанимировать мужчину. Однако позже выяснилось, что это не так: игрока все же смогли спасти. Теперь мужчина восстанавливается после пережитого в больнице. Как только его выпишут, он придет за выигранными деньгами.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве священника выгнали из казино, после того как он выиграл эквивалентную 30 тысячам долларов США сумму. Мужчина объяснил свой выигрыш помощью Бога.

