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09:13, 25 июня 2024Из жизни

Мужчина выиграл в казино 258 миллионов рублей и упал замертво

В Сингапуре мужчина выиграл в казино четыре миллиона долларов и умер

Фото: Edgar Su / Reuters

В Сингапуре игрок сорвал джекпот на четыре миллиона сингапурских долларов (почти 258 миллионов рублей) в казино Marina Bay Sands Casino и упал замертво на глазах у ликующей толпы. Об этом сообщает International Business Times (IBTimes).

Ролик со случившимся выложил в интернет один из очевидцев. На кадрах видно, как лежащему на полу у стола для карточной игры мужчине пытаются оказать помощь сотрудники казино. При этом рядом кричит женщина, которая, по-видимому, является его женой.

Позже стало известно, что посетитель выиграл четыре миллиона долларов и так разволновался от радости, что у него случился инфаркт. В этот момент вокруг уже собрались сотрудники казино и другие игроки, чтобы поздравить его. Прибывшие на место врачи реанимировать мужчину не смогли.

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Ранее сообщалось, что в США разгорелся скандал вокруг казино Bally’s Casino, которое отказалось отдать выигрыш сорвавшей джекпот женщине. Сотрудники игорного дома заявили, что аппарат, на котором играла счастливица, якобы был неисправен.

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      Никита Савин
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