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11:31, 27 мая 2024Из жизни

Выигравшей в казино 114,5 миллиона рублей женщине отказались их отдать

В США казино отказалось отдать выигрыш в $1,27 млн 72-летней пенсионерке

Фото: Kaysha / Unsplash

В США разгорелся скандал вокруг казино Bally’s Casino, которое отказалось отдать выигрыш сорвавшей джекпот женщине. Об этом пишет USA Today.

72-летняя Рони Бил из штата Нью-Джерси регулярно посещала Bally’s Casino в городе Атлантик-Сити. 28 февраля пенсионерка играла за автоматом «Колесо фортуны», когда лампочки на нем замигали, как будто бы она сорвала джекпот, который составлял 1,27 миллиона долларов (114,5 миллиона рублей).

Однако, когда Бил нажала кнопку окончания игры, на экране появилось сообщение, что автомат был сдвинут. Женщина рассказала, что сразу же после этого к автомату подошли сотрудники казино и «начали трогать его». Кроме того, они потребовали, чтобы другие посетители, которые уже начали снимать победительницу, убрали мобильные телефоны.

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После этого администрация Bally’s Casino заявила, что сообщение о джекпоте было ошибкой автомата. На следующий день пенсионерка явилась в казино с мужем и пригрозила, что обратится в суд. После этого охрана вывела ее с территории заведения, а администрация посоветовала не возвращаться.

Американка наняла адвоката, который начал вести переговоры с Bally’s Casino. Там заявили, что вообще не имеют никакого отношения к случившемуся, так как автомат «Колесо фортуны» был изготовлен сторонней фирмой и казино не отвечает за его работу.

Бил с юристами готовят иск против Bally’s Casino. Они сразу же потребовали сохранить в неприкосновенности автомат и обратились в комиссию штата по надзору за казино.

Ранее в США арестовали мужчину и женщину из штата Флорида, которые попытались получить один миллион долларов по поддельному лотерейному билету. Они склеили якобы выигрышный билет из двух.

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      Никита Савин
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