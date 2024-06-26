Усик добровольно отказался от пояса чемпиона мира по версии IBF

Александр Усик добровольно отказался от пояса чемпиона мира по версии IBF

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик сообщил, что добровольно отказался от пояса чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен сделал это для возможности устроить чемпионский бой за этот титул между британскими боксерами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. «Пояс IBF — мой подарок вам на 21 сентября 2024 года. Мир любит сильных», — заявил Усик.

В ночь на 19 мая Усик провел поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри. Бой в Саудовской Аравии продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Усик остался непобежденным, выиграв 22-й бой на профессиональном ринге.