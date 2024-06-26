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12:03, 26 июня 2024Бывший СССР

В Армении обвинили Россию в сдаче Карабаха Азербайджану

Секретарь СБ Армении Григорян обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Секретарь Совета безопасности (СБ) Армен Григорян обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, боевые действия с Азербайджаном велись, в частности, когда Армения полностью зависела от России. «Россия пришла, отняла у нас Карабах, вернула Азербайджану», — заявил он, подчеркнув, что Москва сама решила не поставлять оружие и боеприпасы Еревану.

Как заявил Григорян, к настоящему моменту Россия не в полной мере поставила Армении вооружение, передача которого была запланирована по контрактам 2021-2022 годов. Секретарь Совбеза республики также указал на то, что доля РФ в структуре соответствующих поставок в страну снизилась с прежних 96 до менее чем 10 процентов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва не отказывается от контактов с Ереваном в оборонной сфере. По ее словам, российская сторона не получала соответствующих претензий от Армении.

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      Георгий Нестеров
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