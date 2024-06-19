В МИД прокомментировали контакты России с Арменией в области обороны

Захарова: Россия не отказывается от контактов с Арменией в области обороны

Россия не отказывается от контактов с Арменией в области обороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Что касается контактов с Арменией в военно-технической сфере, то мы от них не отказываемся», — сказала она. Захарова отметила, что такие контакты происходят регулярно. По ее словам, Москва не получала претензий с армянской стороны.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал сделку по оружию между Арменией и Францией. Он заявил, что поставки Еревану французских самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR могут привести к ухудшению ситуации. Как утверждает Галузин, в мире нет регионов, где поставки оружия Западом ведут к лучшему.