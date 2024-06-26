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12:07, 26 июня 2024Интернет и СМИ

В Европе указали на один способ замалчивания мнения оппозиции на Украине

Politico: Киев использует призыв на службу, чтобы заставить оппозицию молчать

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские власти призывают оппозиционно настроенных журналистов и общественников на службу, чтобы они не имели возможности озвучивать свое мнение. Об этом пишет европейское издание американской газеты Politico.

«Журналисты, а также сотрудничающие с НКО люди, критикующие правительство, предупреждают, что высокопоставленные чиновники используют призыв людей как способ заставить их замолчать», — говорится в материале об одном способе не позволить оппозиционерам высказывать свое мнение.

Издание также сообщало, что киевские власти присылают повестки о мобилизации гражданам, чтобы оказывать давление на несогласных с текущей политикой. В частности, документ пытались отправить украинскому журналисту-расследователю Евгению Шульгату, который создавал материал о коррупции в Службе безопасности Украины (СБУ).

Ранее испанская газета El Pais заявила, что Украина усилила мобилизацию из-за падения морального духа. В материале отмечалось, что у Украины есть нехватка оружия и свежих военных кадров.

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