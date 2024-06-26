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13:29, 26 июня 2024Бывший СССР

В Киеве оценили план советников Трампа по Украине

В Киеве назвали план советников Трампа по Украине частью предвыборной гонки

Фото: Tom Brenner / Reuters

В Киеве предложенный советниками экс-президента США Дональда Трампа план по урегулированию ситуации Украине назвали частью предвыборной гонки. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на человека, близкого к администрации президента республики Владимира Зеленского.

«Мы считаем, что это просто гонка людей, которые хотят создать видимость того, что они определяют новую внешнеполитическую повестку Трампа и напоминают о себе», — сказал он.

Анонимный источник отметил, что никто на самом деле не знает, каким будет подход Трампа и Киев относится к этому спокойно. По оценке другого собеседника издания, Украина готова работать с Трампом, если он вновь будет избран президентом.

В свою очередь, неназванный дипломат высокопоставленный дипломат одной из стран Евросоюза в Вашингтоне заявил, что он обеспокоен предложением такого плана политтехнологами. Источник отметил, что чем больше он общается с разными представителями Республиканской партии, тем сложнее ему понять, что думает Трамп.

25 июня стало известно, что советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Предполагается, что прекращение огня будет установлено на основе преобладающих линий фронта во время мирных переговоров.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг план Трампа по Украине. В том числе, он назвал странной заморозку конфликта по текущей линии фронта.

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      Александр Курбатов
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