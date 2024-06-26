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09:25, 26 июня 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского отвергли план Трампа по переговорам

Советник главы ОП Украины Подоляк отверг план Трампа по заморозке конфликта

Фото: Tom Brenner / Reuters

Украина отвергает план бывшего президента США Дональда Трампа по заморозке конфликта. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Reuters.

Подоляк прокомментировал предложение Трампа заморозить конфликт и сократить поддержку Киева в случае отказа от переговоров с Россией. Политик назвал странной заморозку конфликта по текущей линии фронта.

«У Украины есть абсолютно четкое понимание, и оно прописано в "формуле мира", предложенной президентом Зеленским», — заявил советник ОП. Он также негативно высказался о мирной инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Предполагается, что прекращение огня будет установлено на основе преобладающих линий фронта во время мирных переговоров.

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      Юрий Леонов
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