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13:03, 26 июня 2024Бывший СССР

В Киргизии запретили электронные сигареты

Верховный совет Киргизии запретил ввоз и реализацию электронных сигарет

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Киргизии запретили электронные сигареты. Соответствующий документ принял Верховный совет страны, сообщение об этом опубликовано на сайте парламента.

«Законопроект направлен на обеспечение здоровья всех граждан, защиты от употребления электронных сигарет. Нарушение о запрете использования электронных сигарет влечет наложение административного штрафа», — говорится в заявлении.

Так, в республике запретили использование, реализацию и ввоз электронных сигарет. За последнее в том числе предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее аналогичные ограничения были введены в Казахстане. Запрет на продажу и распространение электронных сигарет, а также ароматизаторов и жидкостей для вейпов подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. В пресс-службе главы государства принятие данной меры объяснили борьбой с распространением никотиносодержащих веществ среди молодежи.

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      Екатерина Грищенко
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