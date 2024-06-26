Верховный совет Киргизии запретил ввоз и реализацию электронных сигарет

В Киргизии запретили электронные сигареты. Соответствующий документ принял Верховный совет страны, сообщение об этом опубликовано на сайте парламента.

«Законопроект направлен на обеспечение здоровья всех граждан, защиты от употребления электронных сигарет. Нарушение о запрете использования электронных сигарет влечет наложение административного штрафа», — говорится в заявлении.

Так, в республике запретили использование, реализацию и ввоз электронных сигарет. За последнее в том числе предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее аналогичные ограничения были введены в Казахстане. Запрет на продажу и распространение электронных сигарет, а также ароматизаторов и жидкостей для вейпов подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. В пресс-службе главы государства принятие данной меры объяснили борьбой с распространением никотиносодержащих веществ среди молодежи.