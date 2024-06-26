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22:20, 26 июня 2024Россия

В Коми заявили об эвакуации всех пассажиров сошедшего с рельсов поезда

Всех 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми эвакуировали

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Всех 195 пассажиров поезда, который сошел с рельсов в Коми, эвакуировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики Владимира Уйбы.

«Поскольку место происшествия находится в лесотундре, до него невозможно добраться ни на какой технике, только поездом. Всех пассажиров, в том числе пострадавших, пересадили в пять уцелевших вагонов, их направили в Инту», — говорится в сообщении.

Вечером 26 июня пассажирский поезд ВоркутаНовороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков. Три пассажира находятся в тяжелом состоянии

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      Сергей Грехов
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