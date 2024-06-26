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12:59, 26 июня 2024Мир

В Кремле прокомментировали выбор премьера Нидерландов на пост генсека НАТО

Песков: выбор Рютте на пост генсека вряд ли изменит враждебную РФ линию НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Globallookpress.com

Выбор премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря НАТО вряд ли изменит враждебную России линию Североатлантического альянса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО и членов Атлантического альянса», — сказал официальный представитель Кремля.

По мнению Пескова, утверждение Рютте на должности генсека не изменит намерений членов альянса под руководством США стратегически подавить Россию. Он добавил, что сейчас НАТО — «вражеский для нас альянс».

Ранее 26 июня послы Североатлантического альянса утвердили премьера Нидерландов Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО. Рютте приступит к исполнению своих обязанностей в октябре. На своем посту он сменит норвежского политика Йенса Столтенберга.

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      Лина Пивоварова
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