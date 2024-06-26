В Кремле рассказали о сигналах к обмену Гершковича

Песков: говорить о сигналах к обмену Гершковича преждевременно

Говорить о сигналах к обмену журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича преждевременно, так как необходимо дождаться решения суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах. Можно только повторить, что эта тема любит тишину», — рассказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что судебный процесс является более резонансным для США, чем для России. Он резюмировал, что в возможном обмене в большей степени заинтересован Вашингтон.

Ранее Свердловский областной суд назначил на 13 августа следующее заседание по уголовному делу Гершковича, обвиняемого в шпионаже. На слушания 26 июня в суд прибыли генконсул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в России Майкл Дарбинян.