В МИД ответили на заявление секретаря армянского Совбеза

Захарова: заявление секретаря СБ Армении Григоряна унижает армянский народ

Заявление секретаря Совета безопасности (СБ) Армении Армена Григоряна о сдаче Россией Нагорного Карабаха Азербайджану унижает армянский народ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время брифинга на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС

Она указала на то, что граждане Армении «защищали свою территорию, отдавали жизни, полагали это исторически важным», обвинив Григоряна в циничном предательстве их подвига.

«Кто дал право людям, очевидно временщикам, очевидно сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ?», — добавила Захарова.

Ранее секретарь армянского Совбеза обвинил Россию в возвращении Карабаха Азербайджану. Свое мнение он объяснил тем, что Армения вела боевые действия, будучи полностью зависимой от российских поставок вооружения.