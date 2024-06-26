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14:29, 26 июня 2024Бывший СССР

В МИД указали на угрозу для международного сообщества действий Киева в Черном море

Захарова: минируя Черное море, Киев угрожает всему международному сообществу

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Минируя акваторию Черного моря, Киев создает угрозу для международного сообщества из-за дрейфа мин. На потенциальную опасность действий Украины для всех государств черноморского региона указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Серьезные опасения за безопасность судоходства в Черном море вызывают действия киевского режима по преднамеренному минированию его прибрежной акватории. (…) В самом начале специальной военной операции Украина уже производила минирование своих черноморских портов. Тогда из-за штормов многие мины были сорваны с якорей и дрейфовали», — заявила дипломат.

Она с иронией добавила, что у мин еще нет искусственного интеллекта, который бы подсказал, что «им нужно грести в сторону России».

Ранее Захарова также прокомментировала возможное контрнаступление украинской армии. По ее словам, последствия очередного «контрнаступа», приуроченного к саммиту НАТО, могут оказаться более катастрофическими для Киева, чем год назад.

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      Глеб Палехов
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