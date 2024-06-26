В России высказались об изменении политики НАТО при новом генсеке

Депутат Чепа усомнился в изменении политики НАТО при новом генсеке Марке Рютте

Политика НАТО при новом генеральном секретаре Марке Рютте останется прежней, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в изменении стратегии Североатлантического альянса при новом руководителе.

«Я думаю, что политика НАТО будет продолжаться в том же ключе, как и была. Нам не следует ожидать каких-то перемен, нам надо рассчитывать только на себя», — сказал депутат.

Послы НАТО утвердили генсеком премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Как пишет агентство Reuters, его кандидатуру согласовали из-за конфликта на территории Украины и неопределенности в отношениях между Североатлантическим альянсом и США.

«Рютте приступит к исполнению своих функций в качестве генерального секретаря с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий [действующего генсека НАТО Йенса] Столтенберга после десяти лет руководства альянсом», — говорится в заявлении военного блока.

Предшественник Рютте Йенс Столтенберг поддержал его назначение. «Я желаю ему всяческих успехов в дальнейшем укреплении НАТО. Я знаю, что оставляю НАТО в хороших руках», — написал он в соцсети X.

Назначение Рютте было формальностью, поскольку его единственный соперник, президент Румынии Клаус Йоханнис, на прошлой неделе вышел из гонки.