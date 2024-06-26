В США прокомментировали смерть дипломата в Киеве

Госдеп: сотрудник посольства США умер в Киеве от естественных причин

В Госдепе США прокомментировали данные о том, что в Киеве нашли тело американского дипломата. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге для СМИ подтвердил смерть дипломата в Киеве. По его словам, он умер от естественных причин. Миллер добавил, что умерший сотрудник подотчетен главе посольства в Киеве.

Ранее издание «Страна.ua» написало, что в Киеве нашли тело атташе посольства США на Украине. Его обнаружили в гостинице Hilton около 11 часов дня 25 июня. Следы насилия на теле отсутствовали.

В июне 2023 года сообщалось, что атташе посольства США на Украине был обворован в Киеве. У него украли мобильный телефон, кошелек и банковские карты, о чем он сообщил правоохранителям.