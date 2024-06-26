В США заявили о развороте Азии в сторону России

Bloomberg: Азия меньше зависит от Запада и выстраивает отношения с Россией

Азиатские страны прокладывают собственный курс, выстраивая отношения с Россией и Китаем. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«От Индии до Индонезии азиатские страны становятся все менее зависимыми от Запада», — говорится в материале.

Bloomberg отмечает, что Азия выстраивает отношения с другими странами. В частности, в области экономических интересов регион усиливает взаимодействие с Китаем и Россией.

Ранее издание Asia Times оценило влияние на западные страны визита президента России Владимира Путина в КНДР. Издание отметило, что встреча Путина и Ким Чен Ына может нанести удар по Западу и заставить его признать территориальные приобретения России в украинском конфликте.

До этого издание Advance усмотрело в визите Путина в Северную Корею сигнал для Запада. Утверждалось, что так российский лидер показал начало сближения Москвы со странами, которые разделяют ее взгляды на политику США.