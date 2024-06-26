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18:23, 26 июня 2024Мир

Во Франции назвали последствие вступления Украины в ЕС

Филиппо: Франции нужно будет удвоить взносы в фонды ЕС из-за вступления Украины
СюжетВступление Украины в ЕС:
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Франции нужно будет удвоить взносы в фонды Европейского союза (ЕС) в случае вступления в него Украины. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Украина официально начинает процесс присоединения к ЕС. Это означает: ужасный социальный демпинг против наших рабочих, уничтожение наших фермеров из-за жесткой конкуренции, значительное увеличение французских бюджетных трансфертов в ЕС для финансирования его расширения. Мы уже теряем 15 миллиардов в год, завтра будет 30», — написал политик.

25 июня в Евросоюзе начались переговоры о вступлении Украины в сообщество. Аналогичные переговоры пройдут с Молдавией. Отмечается, что странам назовут условия для дальнейшего вступления в объединение. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила странам, что короткого пути для вступления в ЕС не существует.

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      Лина Пивоварова
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