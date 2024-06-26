Врач предупредил о неожиданных последствиях удаленной работы

Психиатр Пембертон заявил, что у сотрудников на удаленке выше риск алкоголизма

Работающий в отделении неотложной помощи врач-психиатр Макс Пембертон считает, что у сотрудников на удаленке выше риск аклкоголизма. О неожиданном последствии работы на дому он заявил изданию Daily Mail.

Врач уточнил, что впервые заметил рост проблем с алкоголем у молодых и социально активных людей во время пандемии коронавируса. Тогда, по словам Пембертона, эту тенденцию списали на стресс и вынужденную изоляцию. Теперь же пандемия закончилась, а проблемы с алкоголем никуда исчезли, предупредил психиатр. По его мнению, отчасти эта тенденция обусловлена возникшей культурой работать удаленно.

Люди начинают пить рано утром. Почему нет? Если закончить рабочий день в 16:00 вместо 18:00, кто это заметит? Если можно начать работу позже, это означает, что с большой вероятностью вечером будет выпита еще одна бутылка Макс Пембертон врач-психиатр

Психиатр подчеркнул, что некоторых людей от алкоголизма удерживает только необходимость соблюдать требования офисной работы. Оказавшись на удаленке, они с головой погружаются в зависимость. По мнению врачу, долгосрочные последствия этого явления еще будут проявляться в течение многих лет.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что жирная еда может усиливать тревожность. Врач пояснила, что нездоровый микробиом разрушает слизистую оболочку кишечника, из-за этого бактерии проникают в кровь и через блуждающий нерв связываются с мозгом.