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10:31, 26 июня 2024Забота о себе

Врач предупредил о неожиданных последствиях удаленной работы

Психиатр Пембертон заявил, что у сотрудников на удаленке выше риск алкоголизма

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Работающий в отделении неотложной помощи врач-психиатр Макс Пембертон считает, что у сотрудников на удаленке выше риск аклкоголизма. О неожиданном последствии работы на дому он заявил изданию Daily Mail.

Врач уточнил, что впервые заметил рост проблем с алкоголем у молодых и социально активных людей во время пандемии коронавируса. Тогда, по словам Пембертона, эту тенденцию списали на стресс и вынужденную изоляцию. Теперь же пандемия закончилась, а проблемы с алкоголем никуда исчезли, предупредил психиатр. По его мнению, отчасти эта тенденция обусловлена возникшей культурой работать удаленно.

Люди начинают пить рано утром. Почему нет? Если закончить рабочий день в 16:00 вместо 18:00, кто это заметит? Если можно начать работу позже, это означает, что с большой вероятностью вечером будет выпита еще одна бутылка

Макс Пембертонврач-психиатр

Психиатр подчеркнул, что некоторых людей от алкоголизма удерживает только необходимость соблюдать требования офисной работы. Оказавшись на удаленке, они с головой погружаются в зависимость. По мнению врачу, долгосрочные последствия этого явления еще будут проявляться в течение многих лет.

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      Екатерина Улитина
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