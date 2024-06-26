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14:22, 26 июня 2024Спорт

Вяльбе возмутилась трансляциями в России матчей чемпионата Европы по футболу

Елена Вяльбе возмутилась трансляциями в России матчей Евро-2024
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Сергей Булкин / news.ru / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе возмутилась тем, что по федеральному телевидению страны транслируют матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Она сочла показ встреч странным. «Предательства в этом нет. Но мне обидно. Понимаю, что все футболисты и ярые болельщики следят за чемпионатом. Но это можно найти в интернете», — заявила Вяльбе.

Глава ФЛГР также призвала больше транслировать российские соревнования. «Все возмущены, что Игры БРИКС очень мало показывали. Игры ушли на второй план. Пока политика наших телеканалов не переформатировалась в нужное русло», — заявила Вяльбе.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть турнира.

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      Алексей Гусев
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