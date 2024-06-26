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20:49, 26 июня 2024Мир

Захарова назвала цель договора России и КНДР

Захарова: договор России и КНДР призван купировать угрозы со стороны Запада

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Договор о стратегическом партнерстве России и КНДР призван купировать угрозы со стороны коллективного Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Москва и Пхеньян, переосмыслив подходы к обеспечению собственной безопасности, приняли законные меры, направленные на купирование множащихся угроз со стороны коллективного Запада», — подчеркнула дипломат, назвав соглашение «важным механизмом гарантий региональной безопасности».

По словам Захаровой, партнерство Москвы и Пхеньяна «осуществляется строго в рамках международного права, не носит конфронтационного характера», а также не представляет угрозы для всего остального мира.

Ранее Захарова заявила, что Россия предостерегает южнокорейское правительство от необдуманных шагов, в число которых также входят поставки Вооруженным силам Украины летального оружия.

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      Виктория Кондратьева
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