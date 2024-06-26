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15:14, 26 июня 2024Мир

Захарова обратилась к Южной Корее из-за заявлений по поставкам оружия Украине

Захарова: МИД предостерегает Сеул от шагов по поставкам ВСУ летального оружия

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Москва предостерегает Сеул от необдуманных шагов, в число которых также входят поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) летального оружия, подобные внешнеполитические действия могут привести к необратимым последствиям в отношениях России и Южной Кореи. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений», — заявила она в ходе брифинга дипломатического ведомства.

Ранее стало известно, что Южная Корея рассматривает возможность начать поставки оружия Вооруженным силам Украины в качестве ответа на сближение России с КНДР. Заявление прозвучало на фоне подписания 19 июня договора между Россией и Северной Кореей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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      Виктория Кондратьева
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