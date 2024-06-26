Захарова предложила психиатрам изучить слова Подоляка о мирной жизни в Крыму

Слова советника главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о мирной жизни в Крыму должны изучаться психиатрами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».
Захарова прокомментировала заявление Подоляка об отсутствии мирной жизни в Крыму. Дипломат заявила, что высказывание советника ОП Украины должно изучаться юристами и историками.
«Кстати говоря, и психиатрами в том числе», — добавила пресс-секретарь МИД. Она подчеркнула, что подобные фразы показывают ненависть украинских властей к жителям Крыма и Донбасса.
Ранее Захарова назвала нацистской позицию Подоляка по Крыму. По ее словам, заявление является калькой с концепции нацистской Германии эпохи Второй мировой войны в отношении полуострова.