Захарова предложила психиатрам изучить слова Подоляка о мирной жизни в Крыму

Захарова: слова Подоляка о мирной жизни в Крыму должны изучаться психиатрами

Слова советника главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о мирной жизни в Крыму должны изучаться психиатрами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

Захарова прокомментировала заявление Подоляка об отсутствии мирной жизни в Крыму. Дипломат заявила, что высказывание советника ОП Украины должно изучаться юристами и историками.

«Кстати говоря, и психиатрами в том числе», — добавила пресс-секретарь МИД. Она подчеркнула, что подобные фразы показывают ненависть украинских властей к жителям Крыма и Донбасса.

Ранее Захарова назвала нацистской позицию Подоляка по Крыму. По ее словам, заявление является калькой с концепции нацистской Германии эпохи Второй мировой войны в отношении полуострова.