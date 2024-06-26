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14:46, 26 июня 2024Бывший СССР

Средняя зарплата чиновников на Украине выросла на треть за четыре месяца

Стало известно о росте зарплата украинских чиновников на треть за четыре месяца

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Средняя зарплата украинских чиновников выросла на треть за четыре месяца этого года, передает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что средняя начисленная зарплата украинского чиновника в мае достигла 50,9 тысячи, когда в январе было 38,6 тысячи гривен, что соответствует росту на 32 процента.

Самая высокая зарплата отмечена в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) — 89,7 тысячи гривен, а меньше всего получают чиновники из Государственной регуляторной службы — 24,7 тысячи.

Ранее украинское издание «Обозреватель» рассказало об историческом уровне дефицита кадров на Украине в 40 процентов. «Количество открытых вакансий, размещенных на кадровых порталах, достигло рекордной отметки. Предложений о работе на рынке больше (...), а поисковиков этой работы значительно меньше», — сообщает издание.

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      Валентин Карант
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