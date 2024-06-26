Средняя зарплата чиновников на Украине выросла на треть за четыре месяца

Средняя зарплата украинских чиновников выросла на треть за четыре месяца этого года, передает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что средняя начисленная зарплата украинского чиновника в мае достигла 50,9 тысячи, когда в январе было 38,6 тысячи гривен, что соответствует росту на 32 процента.
Самая высокая зарплата отмечена в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) — 89,7 тысячи гривен, а меньше всего получают чиновники из Государственной регуляторной службы — 24,7 тысячи.
Ранее украинское издание «Обозреватель» рассказало об историческом уровне дефицита кадров на Украине в 40 процентов. «Количество открытых вакансий, размещенных на кадровых порталах, достигло рекордной отметки. Предложений о работе на рынке больше (...), а поисковиков этой работы значительно меньше», — сообщает издание.