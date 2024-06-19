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10:43, 19 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об историческом уровне дефицита кадров в стране

«Обозреватель»: дефицит кадров на Украине достиг исторического уровня в 40 %

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Дефицит кадров на Украине достиг исторического уровня и составляет 40 процентов, пишет украинское издание «Обозреватель».

«Количество открытых вакансий, размещенных на кадровых порталах, достигло рекордной отметки. Предложений о работе на рынке больше (...), а поисковиков этой работы значительно меньше», — сообщает издание.

Отмечается, что наибольший дефицит наблюдается там, где работали преимущественно мужчины, особенно в строительной сфере. Помимо этого, по данным издания, руководители предприятий Украины ожидают дальнейшее ускорение темпов сокращения количества работников.

Раньше на сайтах поиска работы на 10 вакансий приходилось около 36 претендентов, то сейчас их количество составляет менее 19 человек, а чтобы привлечь новых сотрудников, компании повышают зарплату в ущерб собственной доходности.

Ранее стало известно, что почти половина предприятий на Украине столкнулась с нехваткой рабочих рук. Более 40 процентов предприятий малого и среднего бизнеса не могут найти работников. Компании испытывают дефицит кадров из-за проводимой мобилизации и миграции населения

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      Валентин Карант
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