Половина предприятий Украины столкнулась с дефицитом кадров из-за мобилизации

Минэкономики: более 40 % предприятий Украины не могут найти работников

Почти половина предприятий на Украине столкнулась с нехваткой рабочих рук. О том, что более 40 процентов предприятий малого и среднего бизнеса не могут найти работников, со ссылкой на Минэкономики страны сообщает ТАСС.

Компании испытывают дефицит кадров из-за проводимой мобилизации и миграции населения, указано по результатам опроса ведомства более трех тысяч руководителей предприятий. Из числа респондентов 43 процента обратили внимание на трудности при заполнении вакансий. Более трети (36 процентов) ожидают дальнейшего ухудшения ситуации с квалифицированными кадрами.

Половина глав предприятий отметила сокращение количества сотрудников на предприятиях. 15 процентов заявили, что численность работников уменьшилась более чем вполовину. Каждая десятая организация (11 процентов) вынуждена отказываться от заказов из-за невозможности заполнить вакансии.

Бизнес на Украине испытывает растущий кадровый голод на фоне высокого уровня безработицы. Так, по итогам 2023 года Украина оказалась в десятке стран мира с самым высоким показателем нетрудоустроенного населения. Тогда без работы числились в общей сложности 21,1 процента граждан республики.

Ранее ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик указывал, что население Украины за последнее время сократилось с 36 до 25 миллионов человек. Согласно оценкам аналитиков, рабочих рук не хватает различным отраслям экономики страны.