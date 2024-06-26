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20:23, 26 июня 2024Экономика

Жителей российского города возмутила «реставрация» объекта культурного наследия

В Ельце Липецкой области возмутились реставрацией барельефа колледжа искусств

Фото: Telegram-канал Baza

В Ельце Липецкой области барельеф колледжа искусств отреставрировали так, что результат работы возмутил местных жителей. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Baza в Telegram-канале.

Речь идет о колледже имени Хренникова, расположенном по адресу улица Мира, 82. Реставрировать учебное заведение, имеющее статус объекта культурного наследия, начали два месяца назад, а недавно специалисты приступили к восстановлению одного из четырех барельефов на фасаде, который оказался почти полностью утрачен. Однако в связи с тем, что найти его точные эскизы не удавалось, реставраторов попросили сделать нечто похожее на сохранившиеся барельефы и разместить на этом месте. В результате на фасаде появились недетализированные фигуры мужчин и женщин, сильно отличающиеся от «образцов».

Уточняется, что в колледже искусств обучают в том числе реставраторов. В свою очередь, руководство учреждения заверило, что выполненная реставрация — это временный вариант.

Ранее стало известно, что в Обнинске коммунальщики решили почистить латунные звезды на аллее кетчупом.

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      Полина Кислицына
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