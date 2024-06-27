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11:43, 27 июня 2024Ценности

52-летняя звезда «Жестоких игр» пришла на модный показ с полуобнаженной грудью

Фото: Jean-Baptiste Soulliat / Globallookpress.com

Популярная американская актриса Сельма Блэр пришла на модный показ дизайнера Жан-Поля Готье в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

52-летняя звезда «Жестоких игр» вышла в свет в платье черного цвета, оформленном высоким разрезом на бедре и глубокими вырезами под подмышками. На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера, продемонстрировав полуобнаженную грудь.

Фото: Swan Gallet / WWD via Getty Images

Также для своего образа она примерила кожаные красные перчатки выше локтя и остроносые черные туфли. Кроме того, артистка позировала перед камерами с тростью и макияжем на лице, выполненном в стиле smoky eyes.

Ранее сообщалось, что Сельма Блэр появилась в необычном образе на Неделе моды в Париже. Тогда актрису заметили на модном показе бренда Schiaparelli. Папарацци запечатлели знаменитость в костюме светло-коричневого цвета и галстуке из заплетенных в косу волос.

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      Мария Винар
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