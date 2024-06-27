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04:30, 27 июня 2024Ценности

53-летняя телезвезда похвасталась фигурой в купальнике

53-летняя телезвезда Бетенни Франкель показала фигуру в цветном купальнике
Бетенни Франкель

Бетенни Франкель. Фото: @bethennyfrankel

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель похвасталась фигурой на откровенном снимке. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором предстала около своего дома в Нью-Йорке в раздельном цветном купальнике, состоящем из бюстгальтера и трусов. При этом она показала стройное тело с плоским животом.

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Помимо этого, звезда надела соломенную шляпу, солнцезащитные очки и бусы. Среди прочего, ее образ дополняли наручные часы и многочисленные браслеты. От обуви Франкель отказалась.

Ранее 50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа. Знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в очках с прозрачными линзами и майке серого цвета, держа в одной руке палки для скандинавской ходьбы.

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      Екатерина Ештокина
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