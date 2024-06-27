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04:30, 27 июня 2024Наука и техника

В наушниках Apple обнаружили критическую уязвимость

9to5Mac: Apple исправила ошибку, позволявшую взломать AirPods через Bluetooth

Фото: Ethan Rougon / Unsplash

Корпорация Apple рассказала о критической уязвимости, которая позволяла взломать наушники AirPods. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

В заявлении компании говорится, что ошибка была связана с протоколом Bluetooth. С ее помощью можно было подключиться к устройству в тот момент, когда пользователь соединял гарнитуру со своим смартфоном или другим гаджетом. «Злоумышленник в радиусе действия Bluetooth может подделать предполагаемое исходное устройство и получить доступ к вашим наушникам», — отметили в Apple.

Проблема касалась абсолютно всех наушников AirPods и Beats, когда-либо выпускаемых Apple. Инженеры компании исправили обнаруженную ошибку, выпустили патч безопасности и разослали его в виде обновления.

Представители Apple призвали всех владельцев фирменных наушников установить обновление. Оно загружается автоматически. Для этого нужно поставить на зарядку сопряженный с гарнитурой AirPods или Beats смартфон iPhone, планшет iPad или компьютер Mac на зарядку и подключить девайс к Wi-Fi.

В конце июня известный хакер под ником IntelBroker заявил об атаке на корпорацию Apple и похищении конфиденциальных данных компании. По его словам, он похитил исходный код некоторых корпоративных инструментов.

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      Андрей Ставицкий
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