Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:52, 27 июня 2024Мир

Американский политик сравнила президентские дебаты в США с шоу

Кандидат в сенаторы Сэйр: предвыборные дебаты в США превратились в шоу

Фото: Mike Segar / Reuters

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США превратились в развлекательное шоу. Об этом РИА Новости заявила американский политик, независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

«Не думаю, что в эти дни мы увидим серьезные дебаты», — сказала она, объяснив это тем, что президентские дебаты сегодня являются фарсом и шоу, где спикер за очень ограниченное время не успевает нормально сформулировать и донести свою идею.

Сэйр отказалась предсказать исход президентской гонки в США. По ее словам, страна переживает непростой период турбулентности, и исход может быть любым.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в США предвыборные дебаты на высший пост впервые за полвека пройдут без зрителей. 27 июня действующий глава Белого дома, демократ Джо Байден и его оппонент, экс-президент-республиканец Дональд Трамп встретятся в пустой студии и будут выражать свои позиции на протяжении полутора часов. Решение удались публику объяснили тем, что часто зрители мешали кандидатам.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Похороненную жену нашли в соседнем городе с другим мужчиной

      Артемий Лебедев назвал сходство между Россией и США

      Россиянка пропала после схода вагонов в Коми

      «Одноклассники» приступили к борьбе с эротическим контентом

      Беременная жена Бибера показала интимный момент на фото

      На Украине заявили о конфликте между поколениями командиров ВСУ

      Тела двух человек нашли на месте схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

      Россиянка побывала в США и описала жизнь бедных мексиканцев фразой «обслуживают богачей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше