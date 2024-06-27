Американский политик сравнила президентские дебаты в США с шоу

Кандидат в сенаторы Сэйр: предвыборные дебаты в США превратились в шоу

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США превратились в развлекательное шоу. Об этом РИА Новости заявила американский политик, независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

«Не думаю, что в эти дни мы увидим серьезные дебаты», — сказала она, объяснив это тем, что президентские дебаты сегодня являются фарсом и шоу, где спикер за очень ограниченное время не успевает нормально сформулировать и донести свою идею.

Сэйр отказалась предсказать исход президентской гонки в США. По ее словам, страна переживает непростой период турбулентности, и исход может быть любым.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в США предвыборные дебаты на высший пост впервые за полвека пройдут без зрителей. 27 июня действующий глава Белого дома, демократ Джо Байден и его оппонент, экс-президент-республиканец Дональд Трамп встретятся в пустой студии и будут выражать свои позиции на протяжении полутора часов. Решение удались публику объяснили тем, что часто зрители мешали кандидатам.