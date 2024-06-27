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09:42, 27 июня 2024Бывший СССР

Арестович рассказал об участившихся случаях отказа ВСУ выполнять приказы командования

Арестович: подразделения ВСУ отказываются выполнять приказы командования

Фото: Alina Smutko / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще отказываются выполнять приказы командования. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«У нас прорыв под Торецком. Думаете, от хорошей жизни? В ближайшее время будет еще несколько. На одном из ключевых участков позавчера шесть соседних батальонов отказались выполнять боевую задачу. Вы думаете, это единственный случай? Вы думаете, такого не будет повторяться? Вы думаете, это не будет идти по нарастающей?» — рассказал Арестович.

По его словам, несмотря на всю западную помощь, в ВСУ сохраняется неправильное отношение к людям, за что они платят нелояльностью к командованию.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что в украинской армии существует конфликт между двумя поколениями командиров. Противоречия возникают между служившими до 2014 года офицерами ВСУ и пришедшими позднее.

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      Алевтина Запольская
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