Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:07, 27 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о конфликте между поколениями командиров ВСУ

Экс-депутат Рады Луценко: в ВСУ начинается конфликт между поколениями командиров

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) начинается конфликт между двумя поколениями командиров. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Луценко рассказал о противоречиях между служившими до 2014 года офицерами ВСУ и пришедшими позднее. По его словам, старые командиры не были отстранены от руководства украинской армией и взяли реванш.

«Под лозунг "Верю в ВСУ" эти кадры продолжили это ВСУ и уничтожать», — заявил экс-депутат. Он добавил, что предыдущее поколение командиров в значительной степени определяет правила и порядки в украинских войсках.

Ранее офицеры ВСУ пожаловались изданию The Washington Post на наказания за сомнения в адекватности приказов. Командиры рот и батальонов подвергаются наказаниям или отстраняются от должностей за несогласие с приказом удерживать позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Похороненную жену нашли в соседнем городе с другим мужчиной

      Артемий Лебедев назвал сходство между Россией и США

      Россиянка пропала после схода вагонов в Коми

      «Одноклассники» приступили к борьбе с эротическим контентом

      Беременная жена Бибера показала интимный момент на фото

      На Украине заявили о конфликте между поколениями командиров ВСУ

      Тела двух человек нашли на месте схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

      Россиянка побывала в США и описала жизнь бедных мексиканцев фразой «обслуживают богачей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше