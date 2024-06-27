Автору книги о Нибиру и пророчествах об Украине нашли замену в Совфеде

Сенатором от Белгородской области вместо писавшего о Нибиру Савченко стал Хтей

Правивший 27 лет губернатор уверовал в Нибиру и раскрыл пророчество про Украину

Начало событий в новости Правивший 27 лет губернатор уверовал в Нибиру и раскрыл пророчество про Украину

Автору книги о Нибиру и пророчествах об Украине Евгению Савченко нашли замену в Совете Федерации. Это следует из публикации ТАСС.

По сообщению агентства, вместо писавшего о паранормальных явлениях досрочно ушедшего с поста Савченко сенатором от региона стал олимпийский чемпион Тарас Хтей. «Надеемся, что вы знаете проблемы региона, знаете все трудности, которые есть. Уверены, что дополнительные полномочия вы будете использовать на благо жителей Белгородской области», — обратился ко Хтею спикер парламента Белгородской области Юрий Клепиков.

Евгений Савченко занимал губернаторский пост с 1993 по 2020 годы. В это время он считался активным сторонником православной культуры в регионе. В 2006-с Белгородская область стала первой, внедрившей в школах предмет Основы православной культуры. С 2020 по 2024 годы Савченко входил в состав Совфеда.

В 2022-м стало известно, что Савченко написал книгу «Потрясение», в которой рассказал об услышанных от божьей посланницы пророчествах — первая встреча чиновника с провидицей состоялась в гостиничном номере и длилась около пяти часов. В направляемых через ведунью пророчествах, по словам Савченко, «Господь» признавался, что не знает способа решить украинский конфликт.